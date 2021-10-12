بيض وباذنجان.. موضة غريبة للحقائب على السوشيال ميديا

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جدة - نرمين السيد - وتعد الحقائب من الإكسسوارات المهمة التى تحتاجها أى فتاة لاستكمال إطلالتها عند الخروج سواء لأماكن العمل أو الخروجات أو الجامعة أو غيره، فهى تعد من الأشياء التى صعب الاستغناء عنها عند النزول من المنزل.
وظهرت منذ أيام موضة الحقائب الغريبة، التى نالت إعجاب البعض، والسخرية من البعض الآخر.. كونها تأخذ أشكال لبعض الثمار، والأطباق الرئيسية على الموائد.
ولجأ المصممون إلى طرح حقائب تأخذ أشكال غريبة مثل الخضار أو الفاكهة أو أى طبق من الطعام مثل الباذنجان أو كرتونة بيض أو طبق مكرونة بالصلصة أو فول سودانى وغيره.
ونالت تلك الموضة إعجاب البعض وسألوا عن سعر وأماكن بيعها، حيث يرونها تتناسب مع هؤلاء الذين يعشقون الطعام، ولكن سخر الكثير منها.
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