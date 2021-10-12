صور- اللون البرتقالى يتربع على عرش خريف 2021

جدة - نرمين السيد - وخلال موسم الخريف وتساقط أوراق الشجر، يسيطر اللون البرتقالى على عرش الموضة حتى الظهور بأفكار متنوعة وجديدة.

ويخشى البعض من ارتداء ذلك اللون، ولكن يمكن الظهور بإطلالات هادئة وبسيطة باللون البرتقالى، من خلال تنسيقه ببنطلون ذات لون داكن أو جينز، كما يمكن وضع جاكيت أو بليزر بلون داكن فوق البلوفر البرتقالى وبذلك سيظهر منه القليل فقط.

ولعشاق الألوان يمكن ارتداء اللون البرتقالى وتنسيقه مع الألوان الداكنة أو المحايدة، حيث يظهر فى كل مرة بشكل مختلف، ومن الممكن تنسيقه مع الأحمر أو الوردى أو الأخضر أو البنفسجى.

ولكن لمن لا يتمتعون بجرأة كافية يمكنهم ارتداء إكسسوارات أو حقائب أو أحذية باللون البرتقالى، حتى يمنح مرتديته إطلالة حيوية خلال خريف 2021.