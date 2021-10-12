جدة - نرمين السيد - وساعد أداة تويتر الجديدة فى التخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمى إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وكشفت تويتر عن أنها كانت تختبر تلك الأداة منذ شهر تقريبا حتى أصبحت متاحة لكل المستخدمين لأجل التخلص من المتابعين الغير مرغوب فيهم بسهولة.
ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع"، لذا ستساهم بشكل كبير فى الحد من التحرش عبر المنصة دون أن يعلم الشخص أنه قد تم منعه من الوصول إلى التغريدات.
ويمكن استخدام الخاصية من خلال الضغط على النقاط الثلاثة بجانب التغريدة وستجد أيقونة جديدة تحتاج لتفعيلها، وبذلك يتم التخلص من التغريدات والحساب الخاص بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تويتر» تطرح أداة جديدة تخلصك من الإزعاج والتحرش بضغطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.