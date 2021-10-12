«تويتر» تطرح أداة جديدة تخلصك من الإزعاج والتحرش بضغطة

جدة - نرمين السيد - وساعد أداة تويتر الجديدة فى التخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمى إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وكشفت تويتر عن أنها كانت تختبر تلك الأداة منذ شهر تقريبا حتى أصبحت متاحة لكل المستخدمين لأجل التخلص من المتابعين الغير مرغوب فيهم بسهولة.

ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع"، لذا ستساهم بشكل كبير فى الحد من التحرش عبر المنصة دون أن يعلم الشخص أنه قد تم منعه من الوصول إلى التغريدات.

ويمكن استخدام الخاصية من خلال الضغط على النقاط الثلاثة بجانب التغريدة وستجد أيقونة جديدة تحتاج لتفعيلها، وبذلك يتم التخلص من التغريدات والحساب الخاص بها.