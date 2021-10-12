أجمل صور للألمانية أنطونيا ويسيلوه

جدة - نرمين السيد - وظهرت أنطونيا ويسيلوه بسبب إطلالاتها وملامحها البسيطة على أغلفة المجلات العالمية، ونالت إعجاب الكثير. وتحرص أنطونيا البالغة 26 سنة من عمرها، على نشر صورها بمختلف الإطلالات، وتنال إعجاب متابعيها لبساطتها وجمال ملامحها. وتتميز بحرصها على رشاقتها للظهور بقوام جذاب، يزيد إطلالاتها أناقة وجاذبية.

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