سرعته الفائقة.. مواصفات هاتف «OnePlus 9RT» الجديد

جدة - نرمين السيد - وسيأتى "OnePlus 9RT" بشاشة منحنية ويبلغ قياسها 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بيكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، وفقا لموقع PhoneArena.
ويزود الهاتف الجديد بكاميرا خلفية رباعية، وتبلغ دقة الأساسية منها 50 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.
وسيحتوى على بطارية 4500 ميللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى يبلغ قوته 65 وات.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 7 حتى 12 جيجا بايت رام مما سيمنحه أداء سريعا للغاية.
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