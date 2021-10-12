لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير كرسبى الدجاج المشوى بسهولة

جدة - نرمين السيد - ويعد كرسبى الدجاج المشوى من الأطباق الشهية واللذيذة، التى يلجأ لها متبعى الدايت لأجل التخلص من الملل وفقدان الوزن فى نفس الوقت.

ولتحضير كرسبى الدجاج المشوى لـ 4 أفراد، نحتاج إلى مقادير سهلة، وهى:

مكونات التتبيلة:

-ثلاثة أرباع كوب زبادى.

-2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

-فص من الثوم المطحون الناعم.

-نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

-ربع ملعقة كبيرة من الملح.

-رشة فلفل أسود.

-رشة شطة حارة.

-ربع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

-ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.



مكونات التغليفة:

-2ملعقة صغيرة من البقسماط.

-كوب شوفان.

-ربع كوب جبن البارميزان.

-نصف ملعقة كبيرة من الريحان.

-نصف ملعقة كبيرة من الروزمارى.

-نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجروشة.

-نصف ملعقة كبيرة من الملح.

-رشة فلفل أسود.

-4 قطع من فيليه الدجاج.



طريقة التحضير:

تقطع قطع الفيليه إلى نصفين متساويين بشكل طولى، واستخدام المطرقة لتصبح رقيقة.

ولتحضير التتبيلة: يوضع الزبادى والثوم والملح والزنجبي والفلفل والزيت والشطة والكمون فى كيس من النايلون وتقليبهم جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها، ثم تدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

وتشغل الفرن على حرارة 240 درجة مئوية، ويوضع الجبن والبقسماط والريحان والشوفان والروزمارى والملح والشطة والفلفل فى وعاء، الخاص بمحضرة الطعام وتشغيله لبضع ثوانٍ ثم إضافة الخليط فى طبق كبير.

ويعدها يجب غمس قطع الفيليه بخليط التغطية وتقليبها لأكثر من مرة حتى تغطى بالكامل، وتوضع شرائح الفيليه فى صينية مناسبة وتكرار تلك الخطوة حتى نفاذ الكمية.

واستخدام زيت الزيتون وتوزيع القليل منه على شرائح الفيليه المبهرة ثم تدخل الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تنضج وتاخذ اللون الذهبى.