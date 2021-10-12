مع التغيرات الجوية.. وصفات بسيطة تعالج مشاكل بشرتك

جدة - نرمين السيد - وتحتاج البشرة خلال فصل الخريف لاتباع بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى العناية بها وترطيبها دون تكلفة مادية.

وجاء تقرير فى "organicauthority" يرصد أفضل الوصفات الطبيعية التى تستخدم فى العناية بالبشرات وسط التقلبات الجوية خلال فصل الخريف، منها:

-زيت جوز الهند:

يجب إضافة ملعقة كبيرة من عسل المانوكا مع شمع العسل زيت جوز الهند وزبدة الشيا، وذلك جميعهم بكميات متساوية ووضعها على الشفاة حتى تصبح رطبة.

-الكركديه:

يساعد فى إزالة السموم وتنظيف البشرة، وذلك عند استخدامه كـ ماسك مكون من الفحم المنشط وطين البنتونيت والشاي الأخضر والكركديه وماء الورد بكميات متساوية، وخلطهم ووضعهم على الوجه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.

-صفار البيض:

نحتاج ربع حبة تفاحة وصفار بيضة وملعقة صغيرة من العسل و3 حبات عنب كبيرة و3 ملاعق صغيرة من اليقطين المطهو على البخار، وخلط المكونات لعمل عجينة ووضعها على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر.

-مقشر الملح:

يسبب جفاف الكعبين خلال فصل الخريف الشعور بالازعاج، لذا يمكن استخدام مقشر الملح لفرك الكعبين للتخلص من الجلد الميت والحصول على كعبين ناعمين.