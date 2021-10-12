«إنستجرام» تجرب تقنية جديدة لتنبيه المستخدمين عند الأعطال

جدة - نرمين السيد - وبدأ التطبيق يلجأ إلى التفكير فى تلك التقنية منذ آخر عطل حدث الذى استمر مدته 6 ساعات. وسيتقدم التقنية الجديدة فى "إنستجرام" إشعارات داخلية لتنبيه المستخدمين عن وجود مشكلات مؤقتة بالخدمة، وفقا لما جاء قى موقع "إنجادجيت" التقنى. ولفتت إلى أن التنبيهات الجديدة ستظهر فى خلاصة نشاط المستخدمين، جنبا إلى جنب مع الإشعارات الأخرى داخل التطبيق. ويتم اختبار تقنية إنستجرام الجديدة فى الولابات المتحدة، ثم يتم طرحها لكافة الدول خلال الأشهر المقبلة.

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