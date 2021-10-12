سيدة تستيقظ بـ نيزك من السماء ساقطا على وجهها

جدة - نرمين السيد - وجدت السيدة روث هاميلتون جسم غريب يسقط من سقف منزلها على وجهها أثناء النوم، وبعد أن استيقظت اكتشفت أنها صخرة سوداء موجودة على وسادتها.

وأبلغت روث الشرطة فى الحال، وكشفت لها أن تلك الواقعة نتجت عن سقوط نيزك فوق سطح المنزل، وفقا لما جاء فى موقع "Surrey Now-Leader" الكندى.

​وقامت روث أيضا بالاتصال بموقع بناء محلى لمعرفة إذا قاموا بأعمال هدم وتفجير، ولكنهم قالوا لها أنهم رأوا ضوء ساطع فى السماء خلال تلك الليلة.

وأشار الموقع الكندى أن قوات الشرطة ربطت الواقعة بمشهد كرة نارية أضاءت السماء وأذهلت السكان فى منطقة بحيرة لويز نهاية الأسبوع الماضى.

وتطمأنت السيدة بعدعا وقررت الاحتفاظ بالصخرة الفضائية، التى يبلغ عمرها ملايين السنين.