بسبب الأوامر الملكية.. زوجة الأمير ويليام ممنوعة من أكل البطاطس

جدة - نرمين السيد - تحظى كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، دوقة كامبريدج، بالثناء من قبل المعجبين لرشاقتها وأناقتها ولتصرفها دائما كأميرة مثالية، وشخصيتها الواقعية التى جعلتها تنجح فى أن تكون ملكة مستقبلية.





ولكن كيت ميدلتون وكعضوة فى العائلة المالكة البريطانية، يجب عليها اتباع العديد من القواعد التى قد تبدو للكثيرين غريبة، ومن أغرب هذه القواعد هى عدم قدرتها على أكل البطاطس.

ومن حظر الصور الشخصية إلى آداب وقت النوم، هناك العديد من الأوامر الغريبة التى يجب على ميدلتون اتباعها، من أغربها أنه لا يسمح لها بتناول البطاطس، وفقا للطاهى الملكى السابق دارين ماكجرادى، نقلا عن صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

وعمل ماكجرادى فى قصر باكنجهام كطاه ملكى من عام 1982 إلى 1993، وقال لصحيفة التليجراف: "لا بطاطس أو أرز أو مكرونة على العشاء".

وفقا للطاهى الملكى، فإن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ليست من محبى الكربوهيدرات، لذا فهى لا تتواجد مطلقا على مائدة العشاء لأى من أفراد العائلة المالكة البريطانية، والتى تشمل دوقة كامبريدج.

وبالإضافة إلى قواعد العائلة المالكة البريطانية الغريبة التى تخص الطعام، لا تستطيع دوقة كامبريدج أيضا الذهاب إلى الفراش قبل الملكة إليزابيث الثانية.