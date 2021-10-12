تحذير من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "نيوز" الأسترالى فإنه من المتوقع أن تؤدى العاصفة إلى ظهور شفق قطبى يشبه الشفق القطبى الشمالى، فوق شمال إنجلترا ونيويورك والأجزاء الجنوبية من أستراليا.

وأوضح أن العاصفة الشمسية ناتجة عن نوع من التوهج الشمسى يسمى "انبعاث الكتلة الإكليلية" (CME)، ويعنى طرد ضخم للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، تسمى الهالة.

وحدث التوهج الشمسى بالفعل يوم الإثنين فى حدود الخامسة عصرا بالتوقيت العالمى، حسب "نيوز"، نتيجة لذلك، من المحتمل حدوث عواصف كبرى وقد يرى الشفق القطبى فى عدد من مناطق العالم، مثل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تؤثر العاصفة الشمسية على الاتصال، من خلال تعطيل إشارات الراديو، مثلما حدث عام 1989، حين تسببت عاصفة شمسية قوية فى إطلاق العديد من الجسيمات المشحونة كهربائيا على الأرض، مما أدى إلى فقدان مقاطعة كيبيك الكندية الطاقة لمدة تسع ساعات.

ويقول خبراء إن خطورة مثل هذه العواصف تكمن فى حال احتوائها على إلكترونات سالبة، التى لو أصابت قمرا اصطناعيا أو طائرة فإنها قد تسبب فقدان الاتصال بها.