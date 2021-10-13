 الملكة اليزابيث تستخدم عصا المشى أثناء خروجها إلى كنيسة وستمنستر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الملكة ظهرت فى معنويات عالية لدى وصولها اليوم الثلاثاء إلى الكاتدرائية، موضحة أنها استخدمت عصا المشى للراحة.

يشار إلى أنه عام 2003، تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية بعصا بعد أن خضعت لعملية جراحية فى ركبتها، واليوم كانت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بصحبة ابنتها الأميرة آن أثناء ذهابهما إلى الكاتدرائية، وتوجهت الملكة إلى الدير لحضور قداس الشكر بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق البريطانى الملكى.