نشرة صباحك ومطرحك المرورية| أفضل الطرق للهروب من الزحام خامس أيام الدراسة

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، عدا محافظة الإسكندرية التى تشهد زحاما عند محور فيكتور أمانويل للمتجهين أبو قير.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف عن ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية، منها الواحات وأعلى منطقة المنيب والكنيسة وكذلك أعلى المرج نتيجة لبعض الأعمال هناك.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان؛ لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وشهدت محافظة الجيزة زحاما عند شارع السودان وأمام مترو الجامعة للقادمين من فيصل إلى مناطق الدقى، مضيفا أن الكبارة التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة (كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى عباس) تعمل بشكل مرضى وطبيعى ما عدا كوبرى 15 مايو.

أما محافظة القاهرة فتشهد زحاما عند غمرة وأعلى شارع شبرا، ونصح باستخدام كوبرى سرايا القبة وشارع مصر والسودان، متابعا أنه كان هناك سيارة معطلة أعلى كوبرى أكتوبر ولكن تم إصلاحها.