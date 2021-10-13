إحصائية: مصرع 500 أمريكى بسبب التغيرات المناخية فى 2021

وأشارت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه الكوارث تسببت فى خسائر تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن خلال هذا العام.
وأوضحت السلطات الأمريكية المعنية، أن الولايات المتحدة واجهت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بالفعل، 18 كارثة كلفت كلٌّ منها أكثر من مليار دولار.
ويُشار إلى أن هذه هى السنة السابعة على التوالى، التى تشهد فيها الولايات المتحدة أكثر من 10 كوارث، بلغ مجموعها أكثر من مليار دولار.
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