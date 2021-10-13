كالعادة أحمد يونس يتصدر تويتر.. والمغردون: ملك الراديو

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على تويتر، عن تصدره التريند وعلق قائلا: "صبحاوى علطول مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "اصحى وفوق يونس فوق"، "أستاذ الراديو"، "ملك الراديو".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.