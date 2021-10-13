صور- أحذية تمنح الراحة والدفء فى فصلى الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - ومن بين موضة الأحذية التى تنتشر خلال الخريف والشتاء: البوت العالى حتى الركبة، فهو يعطى مرتديته مظهرا أنيق، كما يمكن تنسيقه مع الملابس الكاجوال أو للخروجات المسائية.

وهناك أيضا الصندل الفرو الذى يناسب الأجواء الشتوية، فهو يناسب الملابس الكاجوال الصباحية الخفيفة.

كما يعد البوت الضخم من أبرز صيحات الموضة المنتشرة خلال المواسم الماضية، ويمكن ارتداءه مع الملابس الكاجوال والفورمال البسيطة.

أما بالنسبة للأحذية اللوفر، فهى تتميز بكعبها الضخم، الذى يتناسب مع أى إطلالة فى الخريف والشتاء لأنه يعتبر تطور للأحذية الفلات الجلدية التقليدية.