بسعر رخيص وإمكانيات عالية.. نوكيا تطرح هاتفها الجديد «Nokia G300»

جدة - نرمين السيد - ويدعم هاتف نوكيا الجديد "Nokia G300" تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. ويأتى "Nokia G300" بشاشة من نوع LCD ويبلف قياسها 6.5 بوصة، ودقتها 720 بيكسل ، بالإضافة إلى جودتها + HD. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل لالتقاط صور بورتريه، وتدعم الوضع الليلى وتقنيات EIS وOZO الصوتى المحيط، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن بذاكرة وصول عشوائى ذات سعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11. ويحتوى على بطارية تبلغ سعتها 4470 ميللى أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، كما يتوفر خلال الشهر الجارى بسعر 200 دولار أى ما يزيد عن 3000 آلاف جنيه مصرى.

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