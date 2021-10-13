صور- ميراندا كير نجمة عالم الأزياء والموضة

جدة - نرمين السيد - وتميزت ميراندا بجمال ملامحها، وإطلالاتها الأنيقة التى تحمل طابعًا أنثويًا جذابًا فى مجال الموضة والأزياء.

وكانت ميراندا كير التى ولدت فى 1983، ترغب فى العمل كخبيرة تغذية، ودرست بالفعل فى ذلك المجال بعد تخرجها من الثانوية العامة عام 2000، ولكنها شاركت خلال دراستها فى مسابقة للجميلات والعمل كعارضة أزياء.

كانت كير فى طفولتها تمارس ركوب الدراجات الهوائية والخيل فى مزارع جدتها، وعند كبرها باتت تهتم بممارسة اليوجا وغيرها من الرياضات التى تحافظ على رشاقتها.

وعند بلوغها 13 من عمرها فازت فى إحدى مسابقات عرض الأزياء التى نظمتها مجلة إمبولس، لتقوم بعدها بجلسات تصويرية لصالح المجلة بأسبوع قبيل عيد ميلادها 14، ولفتت الأنظار حولها ولكنها لقيت غضبا كبيرا من البعض لاقتحامها عالم الموضة والأزياء فى سن صغير، ثم بدأت تتعاقد مع الشركات العالمية وظهرت على العديد من أغلفة المجلات، وشاركت فى كثير من المسابقات.

وتحرص عارضة الأزياء البالغة 38 عاما، على نشر إطلالاتها لمشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" الذين يقتربون من الـ13 مليون فرد، أبرز إطلالاتها وكانت تنال إعجابهم لأناقتها وجمالها.