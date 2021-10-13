خنزير يثير الذعر فى بنك بالصين

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء اقتحام الخنزير البرى لمقر أحد البنوك يقع فى محافظة شنشى الصينية، وفقا لموقع "بيوتيفل تشاينا". وتدخلت بعدها السلطات المحلية المختصة، وتمكنوا من السيطرة على الحيوان البرى بعد إعطائه مهدأ أعصاب واصطحابه إلى خارج مقر البنك. وبعد النجاح فى إخراج الخنزير تمت إعادته لمنطقة الغابات المخصصة له.

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