صور- فى موسوعة جينيس.. سيدة تفوز بـ لقب أطول امرأة على قيد الحياة

جدة - نرمين السيد - وأشارت جينيس، إلى أن رميسة جيلجى تعد هى أطول امرأة حيث يبلغ طولها 215.16 سنتيمتر، أى 7 أقدام و7 إنش.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تفوز فيها باللقب، بل حصلت عليه مسبقا عند بلوغها الـ 18 عاما، وفازت بلقب أطول مراهقة على قيد الحياة، وفى عمر 24 عاماً، تمت إعادة قياس رميسة وتوثيقها باعتبارها أطول امرأة على قيد الحياة، وفقا لما جاء فى "البيان".

وتعانى رميسة من "متلازمة ويفر" هى حالة نادرة تؤدى إلى نمو بدنى متسارع إضافة إلى تحديات أخرى بما فى ذلك نمو الهيكل العظمى.

وعادة ما تكون مقيدة بالكرسى المتحرك بالرغم من تمكنها من المشى عن طريق المشاية، وقدمت نصيحة لأى شخص طويل القامة أو يكافح من أجل الشعور بالاختلاف هو أن "العيوب يمكن أن تتحول إلى مزايا، لذا على الناس تقبل أنفسهم كما هم".