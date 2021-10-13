للتخلص من الملل.. طريقة تحضير كرات الدجاج الحارة

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة جديدة لطهى الدجاج وخصوصا للأفراد الذين يتبعون الدايت، وهى "كرات الدجاج الحارة للدايت". ولتحضير "كرات الدجاج الحارة للدايت" نحتاج لبعض المقادير السهلة والمتوفرة فى البيوت، وهى: -500 جراما من الدجاج المفروم. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -بصلة مفرومة. -بيضة مخفوقة. -حبة من الفلفل الأخضر الحار المقطع شرائح رفيعة. -ملعقة صغيرة من بهارات الجرام ماسالا. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: يجب تشغيل الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وفى وعاء يجب خلط تلك المكونات لأجل الحصول على خليط متجانس. وبعدها يدخل الخليط الثلاجة لمدة ساعة، ثم تؤخذ قطعة من المزيج لتكويرها لأجل الحصول على كرات بنفس الحجم. وترش الصينية بنقط الزيت ثم ترص كرات الدجاج داخلها، وتدخل بعدها الصينية إلى الفرن حتى تنضج.

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