سناب شات يعود للحياة بعد عطل جزئى استمر ساعات

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع (ذا فيرج) التقنى إلى أن بعض مستخدمى تطبيق "سناب شات" أبلغوا عن عطل تسبب فى عدم قدرتهم على إرسال رسائل أو نشر محتوى على التطبيق.

وأوضح الموقع التقنى أن حساب الدعم الفنى للتطبيق على موقع "تويتر" أكد وجود عطل وطمأن المستخدمين على أن "سناب" يعمل على حل المشكلة، وهو ما تم بالفعل بعد ساعات قليلة، إذ نشر حساب الدعم الفنى لـ"سناب شات" تغريدة تؤكد إصلاح العطل وعودة التطبيق إلى العمل.