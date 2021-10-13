فيديو.. تطبيق مصرى ينافس فيسبوك وتويتر

جدة - نرمين السيد - وقال "شافعى"، خلال مداخلة عبر "سكايب" فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل على التطبيق منذ سنوات، وكان فى البداية خدمى ثم طور منه حتى أصبح طفرة وسط مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن التطبيق أصبح متاحًا للتحميل منذ فترة وأصبح لديه قرابة مليون مستخدم حتى الآن.





تابع المبرمج، أن التطبيق لا يشبه "فيسبوك" أو تطبيقات أخرى، وما يميز تطبيقه "آى توب" وجود تعليقات بالصوت أو تدوينة بالصوت وليس كلام فقط، وكذلك ميزة "العالم" وهى تخص جميع التدوينات العامة لجميع المستخدمين على مستوى العالم أما لو اختار المستخدم ميزة "هوم" فسيشاهد التدوينات الخاصة للأشخاص الذين يتابعهم فقط.

لفت شافعى إلى أن "فيسبوك" بدأ منذ 17 عامًا للوصول إلى الشكل الحالى الذى نراه اليوم، ولا يوجد شئ يبدأ من البداية وينتشر فجأة، ولكن تطبيقه بدأ فى الانتشار وهناك فريق يساعده فى تطويره، مؤكدًا أنه سيكون أشهر تطبيق فى العالم خلال أقل من سنتين.