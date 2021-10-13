جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، وعضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، إن موقع غروب الشمس فى دولة الإمارات سيتطابق مع اتجاه القبلة والكعبة المشرفة فى مكة المكرمة بين 15 و20 أكتوبر الجارى، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بدقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.





وأوضح الجروان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن موقع الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة فى الإمارات خلال النصف الثانى من شهرى فبراير ومنتصف أكتوبر من كل عام. وأضاف أن موقع غروب الشمس يتطابق مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة بين 257 - 262 درجة فى عموم الإمارات عدا "أقصى المناطق الجنوبية والغربية" فى موعدين الأول فى النصف الثانى من فبراير وتحديدا بين 20 - 25 فبراير، والثانى فى أكتوبر وتحديدا بين 15 - 20 أكتوبر، وذلك فى عموم المناطق فى الإمارات "عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية"، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 أكتوبر.. موقع غروب الشمس يتطابق مع اتجاه القبلة والكعبة فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.