جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة وفق موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ فى حذف "المحتوى الجنسى العنيف" الموجه إلى الشخصيات العامة، كجزء من تحديث سياسات المنصة المتعلقة بالتنمر والتحرش، مضيفة أن التحديث يتضمن كذلك هجمات المضايقات المنسقة ضد مستخدمى المنصة.
وأشارت إلى أنها ستبدأ، بموجب السياسة الجديدة، فى حذف أى ملفات تعريف أو صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة لإضفاء الطابع الجنسى على الشخصيات العامة.
ونقل الموقع عن رئيس السلامة العالمية فى فيسبوك أنتيجون ديفيس قوله إن السياسة الجديدة تحظر الصور الفوتوغرافية المعدلة والرسومات الجنسية وأى محتوى مهين، إلى جانب حذف التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث جديد لسياسات فيسبوك لحظر المحتوى المسيئ جنسيا للمشاهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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