بلاى ستيشن من الذهب وسعره يزيد عن 5 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - ويحمل جهاز الألعاب الجديد اسم "PlayStation 5 Gold Prime Edition"، حيث أطلقت الشركة 5 نسخ فقط عالميا من "PlayStation 5". وكشفت موقع "Spiel Times" عن سعر النسخة الواحدة من "PlayStation 5" والتى تبلغ 350 ألف دولار أمريكى أى يصل إلى 5.5 مليون جنيه مصرى. وأشارت الشركة، إلى أن الجزء الخارجى من "بلاى ستيشن 5" مصمم من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، ولكن حامل وحدة التحكم الموجود فى الجهاز فهو مصنوع من خشب الأبنوس من الدرجة الأولى مما يضيف إليه مظهر غاية فى الفخامة والأناقة.

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