بطل سلسلة ستار تريك يصبح أكبر مسافر إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - صعد الممثل وليام شاتنر "90 عاما"، على متن مركبة فضاء تابعة لشركة "بلو أوريجين" فى رحلة إلى حافة الفضاء ثم هبطت فى صحراء تكساس ليصبح أكبر شخص على الإطلاق يصعد إلى الفضاء.





وبحسب "روسيا اليوم"، وصف "شاتنر" الرحلة، وهى الثانية لشركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأمريكى جيف بيزوس، بأنها "تجربة مذهلة".

وشاتنر واحد من أربعة ركاب فى الرحلة التى استغرقت نحو عشر دقائق ووصلت إلى حافة الفضاء على متن مركبة الفضاء "نيو شبرد" التى يبلغ طولها 18.3 متر بعد إقلاعها من موقع إطلاق "بلو أوريجين" على مسافة نحو 32 كيلومترا خارج بلدة فان هورن فى ولاية تكساس.

وعادت المركبة بمساعدة المظلات وعلى متنها الطاقم إلى صحراء تكساس، الأمر الذى أثار سحابة من الغبار.

وخرج "شاتنر" بحذر شديد من المركبة، وكان "بيزوس" موجودا واحتضن "شاتنر" الذى قال له فى حوار استغرق بضع دقائق: "لقد منحتنى أعظم تجربة فى حياتى.. تغمرنى مشاعر فياضة بشأن ما حدث للتو".

واستمتع المسافرون الأربعة بحالة انعدام الوزن لنحو ثلاث إلى أربع دقائق وتخطوا حدود الفضاء المعترف بها دوليا والمعروفة باسم خط كارمان، على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وهذه ثانى رحلة سياحة فضائية لشركة "بلو أوريجين" والتى تأسست قبل عقدين.