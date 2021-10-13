أستراليا تسعى لبناء مركبة فضاء لمساعدة ناسا فى البحث عن الأكسجين على القمر

وتابعت أنه سيتم استخدام الأكسجين المستخرج من سطح القمر فى النهاية للحفاظ على الوجود البشرى على القمر ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ.
وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الاتفاق سيعمل على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأستراليا فى المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء.
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