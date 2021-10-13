أستراليا تسعى لبناء مركبة فضاء لمساعدة ناسا فى البحث عن الأكسجين على القمر

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "سيفن نيوز" الأسترالية، عن بيان أصدرته الحكومة، أن المركبة ستجمع التربة القمرية بينما ستستخدم ناسا معدات منفصلة لاستخراج الأكسجين من تلك التربة.

وتابعت أنه سيتم استخدام الأكسجين المستخرج من سطح القمر فى النهاية للحفاظ على الوجود البشرى على القمر ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الاتفاق سيعمل على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأستراليا فى المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء.