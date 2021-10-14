تويتر يضيف ميزات جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - ومن بين أبرز الميزات الجديدة التى بدأ "تويتر" باختبارها على إصدراته المخصصة للحواسب هى ميزة "تنظيف قائمة المتابعين"، إذ يمكن للمستخدم أن يختار أى حساب من قائمة متابعيه ويحذفه من القائمة دون الحاجة لأن يقوم بحظر هذا الحساب كما كان الأمر يجرى سابقا.

وبحسب "روسيا اليوم"، مع هذه الميزة لن يعرف صاحب الحساب المحذوف من قائمة المتابعين لدى مستخدم ما بأن الأخير لا يرغب بوجوده فى قائمته، ما سيوفر خصوصية أكبر للمستخدمين وحرية التحكم فى صفحاتهم وحساباتهم على "تويتر".

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يدخل المستخدم إلى قائمة "المتابعين"، ومن ثم اختيار الحساب الذى يريده، وعن طريق القائمة التى تحوى ثلاث نقاط عمودية الضغط على خيار "إزالة المتابع".

كما أشار بعض خبراء التقنية إلى أن "تويتر" يريد إضافة بعض الميزات الإضافية إلى خدمات Twitter Blue، إذ سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمة المدفوعة من تحميل فيديوهات أطول فى منشوراتهم، كما ستصلهم الميزات الجديدة فى التطبيق بشكل أسرع من المستخدمين العاديين، وسيتمكنون من قراءة المقالات فى التطبيق دون ظهور الإعلانات، فضلا عن مجموعة من الميزات الإضافية الأخرى.