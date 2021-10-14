اليوم العربى للبيئة.. اعرف أسباب الاحتفال به

جدة - نرمين السيد - وجاء اعتماد هذا اليوم بعد أن اجتمع مجلس جامعة الدول العربية فى العاصمة التونسية "تونس"، وأصدر قراره حينها بتأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتم اعتبار تاريخ 14 أكتوبر يوما عربيا للبيئة من كل عام.

اليوم العربى للبيئة

ويهدف اليوم العربى للبيئة إلى التوعية بالتحديات والمشكلات البيئية التى تواجهها المنطقة، وتكثيف جهود التعاون العربى بكل ما يخص مجالات البيئة فى البلاد العربية، لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية التى تزداد يوما بعد يوم على المستوى العربى والعالمى على حد سواء.

