صور- موضة الشتاء لإخفاء البطن الممتلئة

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جدة - نرمين السيد - وهناك بعض القصات التى يمكن الاستعانة بها لإخفاء شكل البطن، وخصوصا مع قدوم الشتاء.
ومن بين الملابس التى يمكن لأصحاب البطن الاستعانة بها: موضة الملابس اللف بقصة الـ Wrap، والتى تعد من أبرز صيحات الموضة الرائجة خلال ذلك العام، وتعد من القطع التى تخفى شكل البطن وخصوصا عن ارتدائها بلون داكن.
وتلعب الفساتين الفضفاضة أسفل الصدر دورا مهما فى إخفاء منطقة البطن، ويمكن ارتداؤها فى المناسبات وعند الإطلالات الكاجوال.
ويمكن لدى هؤلاء اللجوء إلى البناطيل ذات الخصر المرتفع لأجل الحصول على إطلالة رائعة، ويمكن تنسيقه مع العديد من القطع العلوية حتى تضمن مظهر جذاب.
تتصدر موضة الملابس البليسيه قائمة صيحات الموضة هذا العام والتى ظهرت بأكثر من شكل بحيث تتناسب مع أذواق مختلف الفتيات، كما تساعد فى الحصول على مظهر رائع من خلال إخفاء منطقة البطن الممتلئة ببساطة.
تعد البلوزات الفضفاضة من القطع الأساسية فى فصل الخريف والشتاء، لأجل الحصول على مظهر أنيق وجذاب لذا لا يفضل أن تخلو خزانة فتاة منها.
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