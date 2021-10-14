مش قادرة تستحمل البعد عنه.. سيدة بريطانية تدمن أكل الإسفنج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "مترو" البريطانية، فإن كلير لويز أوين، من مدينة كريشيث، شمال ويلز فى بريطانيا، بدأت تنمو رغبتها فى أكل الإسفنج خلال فترة مراهقتها، فكانت تتناوله منذ أن كانت فى الـ 14 من عمرها.

وتعتقد السيدة التى تبلغ من العمر 44 سنة، أن لديها اضطرابًا اسمه "بايكا" وهو الذى وراء توجه شهيتها نحو المواد غير الغذائية، مشيرة إلى أنها كانت تجد حرجا كبيرا فى التحدث إلى طبيبها عن هذا الأمر.

وقررت كلير بالاتفاق مع زوجها، التوقف نهائيًا عن شراء إسفنجات الاستحمام، حيث كانت تأكل واحدة منها كل أسبوع عندما وصلت رغبتها إلى الذروة.

وقالت كلير، إن حبها فى أكل الإسفنج كان بسبب أنها تجد قطعا منه حول المنزل، وإنها كانت تعمل فى معمل كيميائى، وكانت دوما لديها رغبة فى شراء الإسفنج حتى تتمكن من أكله.

وأرجعت السيدة البريطانية ذلك إلى أنها تحب الإحساس بالتمزق، وأن وضعه فى فمها كان يشعرها دومًا بأن هذا ما تشتهيه بالرغم من طعمه السيء، موضحة أنها لم تكن تتناوله كبديل عن الطعام، ولكنها كانت تشتهى ملمسه فى فمها.

وتتناول كلير الآن أقراصا لعنصر الحديد، كما تخلت عن الكحول وأعدت نظامها الغذائى لمحاولة التوقف عن هذه العادة.