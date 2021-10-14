الشحن فى 15 دقيقة.. هاتف شاومى الجديد ببطارية خارقة

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Black Shark 4S"، ويتمتع بالعديد من المواصفات التى تميزه فى عالم الهواتف الحديثة. ويأتى الهاتف الجديد "Black Shark 4S" بشاشة من نوع AMOLED، وتعد الأقوى من شاشات سامسونج، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا". ويوفر الهاتف لمستخدميه أفضل أداء عند الألعاب وخصوصا أنه مخصص لتلك المهام، ويتمتع ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير، والتى تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. وجاء "Black Shark 4S" بألوان عدة وهى الأزرق والأحمر والأسود، ولكن لم يتم الكشف عن سعره حتى الآن.

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