صور- للسير على طريقتها.. ملابس بسيطة وأنيقة للألمانية سينتا لاورا

جدة - نرمين السيد - وتألقت سينتا لاورا فى مجال عروض الأزياء، حتى أصبحت واحدة من أشهرهن فى ألمانيا وتصدرت أغلفة المجلات العالمية.

وتحرص لاورا على الظهور فى ملابس بسيطة وأنيقة، ذات الألوان الهادئة لذا احتلت مكانة كبيرة فى قلب الجمهور.

وبدأت بعض الفتيات السير على خطاها فى ارتداء الملابس لبساطتها التى جعلها تلفت الأنظار حولها.

وشاركت فى العديد من المجالات مثل التمثيل وشاركت فى عدد من الأفلام والمسلسلات، كما انضمت للغناء منذ 2007.

جدير بالذكر أن سينتا لاورا ولدت فى 17 أغسطس 1993 فى كواكنبروك بألمانيا، من أب ألمانى وأم إندونيسية.