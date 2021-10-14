عربيتك- النشرة المرورية.. انخفاض معدلات السير على معظم المحاور

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن اليوم الخميس، له طابع خاص بالحركة المرورية ويشهد انخفاضا ملحوظًا فى معدلات السير، وبدأت الذورة الصباحة بنسبة 70% ثم انخفضت لتتراوح بين 60 و65% على معظم المحاور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، اليوم الخميس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، عدا محافظة الإسكندرية التى تشهد زحاما عند محور فيكتور أمانويل للمتجهين إلى أبو قير، وفى منطقة أبو قير يوجد زحام عند كفر عبده.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، مازالت حتى الآن تعمل بشكل مرض وطبيعى.

وكشف صابر أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان؛ لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وقال إن محافظة الجيزة محاورها تعمل بشكل مرضٍ، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، وللقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، كما يوجد زحام عند شارع ثروت للقادم من أعلى محور صفط والدائرى ومتجه لجامعة القاهرة، ويعد محور أحمد عرابى بديلًا جيدًا.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر الكثافات المرورية عند أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من شرق القاهرة (مدينة نصر ومصر الجديدة) إلى وسط المدينة، نتيجة لوجود سيارة معطلة وتم الانتهاء منها، ونصح هؤلاء بسلوك نفق الأزهر أو استخدام كوبرى أكتوبر من غمرة، كذلك بعض الشىء فى محور العروبة وخصوصا للمتجه من مطلع الكوبرى إلى صلاح سالم وأرض المعارض، ويعد محور النصر بديل جيد جدا.

كما تعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة جميع محاورها تعمل بشكل مرض وطبيعى.