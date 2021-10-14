تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف هونر الجديد

جدة - نرمين السيد - وسيأتى هاتف "Honor 50" بشاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
وسيدعم بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابيكسل، كما جاء مزودا بمستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابيكسل، متصل بمستشعر ثانى بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو.
ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 4300 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، كما يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 8 أو 12 جيجابايت، وبسعر 422 دولارا أى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه مصرى.
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