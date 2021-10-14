وجبة سريعة شهية.. طريقة تحضير «الدجاج بالكريمة البيضاء»

جدة - نرمين السيد - وتساهم الكريمة البيضاء الموضوعة فوقها إلى تميز طعمها ومنحها مذاق مختلف، ولتحضير "الدجاج بالكريمة البيضاء" نحتاج إلى:

-3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتى.

-بصلة مفرومة.

-علبة فطر مكعبات.

-ملح.

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

-3 أكواب من كريمة الطبخ.

-مقادير تتبيل الدجاج:

كيلو صدر الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.



طريقة التحضير:

تتبل الدجاج فى وعاء ويوضع صدور الدجاج ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وفى مقلاة واسعة على نار متوسطة توضع صدور الدجاج ثم تغطى.

وتترك الدجاج على نار متوسطة حتى تنضج، وتقليبها من حين لآخر، وفى قدر على نار متوسطة يحمى الزيت النباتى ويقلى فيه البصل حتى يذبل ثم إضافة الفطر والملح والفلفل الأبيض.

وتقلب المكونات لمدة 3 دقائق ثم يضاف عليها كريمة الطبخ، وعند غليان الخليط تخفف النار وإضافة صدور الدجاج المشوية.

وتترك القدر على نار متوسطة لمدة 10 دقائق ثم تسكب الدجاج بالكريمة البيضاء فى طبق التقديم.