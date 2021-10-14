صور- مصممات عرض أزياء معرض تراثنا: «الديفيليه بداية انطلاقنا للعالمية»

جدة - نرمين السيد - وأشادت المصممات بالخدمات التى قدمها جهاز تنمية المشروعات لهم وتعاونهم مع مصمم الأزياء هانى البحيرى، لعقد ورش تدريب متعددة ليستفيدوا من خبرة المصمم العالمى لتطوير منتجاتهم، مما أضاف على مشغولاتهم أفكارا فنية لتكون أكثر ملائمة للأذواق العصرية، مما يفتح لمنتجاتهم أسواق تصديرية فى الخارج ويزيد من قدرتهم على المنافسة.

وعبرت مصممة الملابس التراثية، ناهد أمين، عن سعادتها بقيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، لوضع بصمته على المشغولات التراثية، لإضفاء الذوق العالمى عليها، ومنحها قدرة للمنافسة فى الأسواق.

وأوضحت ناهد، صاحبة مشروع صغير للملابس التراثية بمحافظة القاهرة، أنها شاركت فى الـ"ديفيليه" بقطعتين إحداها من فستان من القطن المصرى المشهور عالميا مطعم بتطريز من الخيامية المستوحاة من التراث المصرى العريق، بينما قدمت قطعة أخرى عبارة عن شروال وكاردجن من قماش الملس، معتبرة أن عرض الأزياء بمعرض تراثنا لها بمثابة خطوة نحو العالمية.





من جانبها، قالت مروة مصطفى حامد، مصممة الأزياء الثراثية المصرية، إنها شاركت فى الديفيله بعرض قطعتين، الأولى فستان مطرز مستوحى من الفن الإفريقى بينما القطعة الثانية عبارة عن جلابية مع الشال مستوحاة من الطبيعة المصرية مطرزة بخيوط القطن.

وقالت مروة إن مشاركتها فى الديفيليه لعرض مشغولاتها التراثية ستنعكس على مشروعها إيجابًا، كما سيساعد عامة فى الترويج للأزياء المصرية التراثية على المستوى العالمى، ويعطيها قدرة على المنافسة.

ومن صعيد مصر وتحديدا محافظة سوهاج، شاركت المصممة آمال حسن شندويل، بعرض فستان زفاف مطرز بالفضة المطلية بالذهب على هيئة أشكال تراثية قديمة.

أكدت آمال أن اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالأفكار الجديدة للارتقاء بالمنتجات التراثية كعرض الديفيله، يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة فى المحافظات على تطوير منتجاتهم لتتناسب مع الذوق العالمى، وينقل سوق هذه الملابس من الصعيد والقاهرة إلى خارج الحدود.

ومن سيوة، قالت المصممة سلمى محمد أبو القاسم، المتخصصة فى تصميم الملابس التراثية الخاصة بالمرأة فى المجتمع السيوى، أن الديفيله يعتبر فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات التراثية، كما أن التنسيق مع المصمم هانى البحيرى، منح المصممات أفكارا جديدة يمكن تنفيذها لتحظى بإعجاب أصحاب الذوق الرفيع فى مصر والخارج.

وعرضت سلمى فستانين مطرزين بخيوط الحرير بينهم فستان العروسة الشهير فى سيوة من خلال تصميم يبلغ عمره أكتر من 800 سنة، مدعم بالحلى الفضية.

قالت سلمى عن الديفيليه: "ساعدنا إن شغلنا الناس تعرفه بشكل أكبر، وتسويق لأزيائنا بشكل أكبر فى فرصة كبيرة مكناش نحلم بيها".

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه الدعم الفنى لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم بشكل مستمر حتى تتفق مع معايير الأسواق المحلية والعالمية وتتمكن من المنافسة مما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع فى أنشطتهم مما يوفر المزيد من فرص العمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

وأشار إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع مصمم الأزياء هانى البحيرى لعقد ورش تدريبية لمصممات الأزياء تم خلالها تعريفهن بأسس التصميم الحديث وكيفية المزج بين الأصالة والمعاصرة فى منتجاتهم وتنفيذها وفقا للمعايير العالمية وهو الأمر الذى أدى لنجاح عرض الأزياء وخروجه بهذا المستوى العالى من التميز والذوق الرفيع.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام بتنظيم عرض أزياء تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، فى إطار استمرار فعاليات معرض تراثنا، وذلك بحضور الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز وعدد من الوزيرات وقرينات السادة المسئولين.

وجرى تنظيم عرض الأزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى لعدد من المصممات فى مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات فى معرض تراثنا.