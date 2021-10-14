شكاوى فى بعض الدول عن وجود عطل فى «إنستجرام»

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن مشكلة عطل إنستجرام ظهرت فى صباح اليوم، الخميس، فى تمام الساعة 11:35 بتوقيت موسكو.

وتم الإبلاغ عن مشكلة العطل لدى المستخدمين فى الولايات المتحدة، كما جاء شكوى من مستخدمى إنستجرام فى دول أخرى مثل كندا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

وجاءت الشكاوى عن وجود عوبات في عمل التطبيق ومشكلات فى الاتصال مع خوادمه، إضافة إلى مشكلات فى عمل شريط الأخبار فى التطبيق، وغيره.

ويعد ذلك هو أول عطل جاء بعد العطل الطويل الذى بلغ مدته 6 ساعات فى مواقع التواصل الاجتماعى ومنها إنستجرام.