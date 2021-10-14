شركة «Nanoracks» تطلق 3 أقمار من المحطة الفضائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الشركة استخدمت شاحنة فضائية أمريكية لإطلاق أقمارها إلى مدار الأرض المنخفض وحدة Nanoracks الفضائية الصغيرة التى أوصلتها إلى المحطة فى ديسمبر الماضى، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وأوضح أن قمر CapSat الصناعى التابع لجامعة إلينوى انطلق أولا الساعة 14.00 يوم منذ يومين عن متن الوحدة الفضائية، وبعد مرور ساعة ونصف انفصل قمر CuNaR2 من جامعة بورتوريكو وقمر SPACE HAUC من جامعة ماساتشوستس.

جدير بالذكر أن شركة "Nanoracks" أطلقت مسبقا حوالى 200 قمر صناعى من هذا النوع من خلال استخدام تكنولوجيا "CubeSat Deployer" المسؤولة عن تخزين وإطلاق الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.