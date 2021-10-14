من مطبخك.. عالجى مشكلة تساقط شعرك فى الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - ويصبح من الصعب فك تشابك الشعر خلال موسم الخريف والشتاء، ويحتاج وقتها إلى بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى ترطيبه وقوته وجعله ناعما.

وأشار موقع "abplive" إلى بعض الوصفات الطبيعية التى ترطب الشعر وتجعله صحيا، ومنها:

-العسل والموز:

يجب وضع ثمرتين من الموز فى وعاء وهرسهم جيدا، وخلط بعدها ملعقة صغيرة من العسل وزيت الزيتون، وتوضع الوصفة على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بشامبو.

-البيض والمايونيز:

يضاف إلى المايونيز بيضة وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ثم توضع على الشعر وخصوصا فروة الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بعدها بالشامبو.

-زيت اللوز:

يعد من أفضل المكونات للشعر الجاف والمتشابك، لذا يمكن استخدامه بانتظام حتى يجعل الشعر قوى ولامع، كما أن تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت اللوز يجعل الشعر جيدا.

-خل التفاح:

يساهم فى التخلص من التجعد والجفاف، من خلال إضافة ربع ملعقة صغيرة من خل التفاح وخلطها جيدا، ثم يوضع على الشعر ويترك لمدة دقيقتين ويشطف بعدها بالماء.