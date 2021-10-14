صور.. ماكرون ونجوم فرنسا فى مباراة خيرية لصالح مستشفيات باريس

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جدة - نرمين السيد - وشهدت المباراة مشاركة العديد من النجوم الفرنسيين مع الرئيس ماكرون، من بينهم الأسطورة آرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، وباتريك فييرا المدير الفنى الحالى لنادى كريستال بالاس.
وسجل ماكرون هدفًا من ركلة جزاء، فى المباراة الخيرية التى أقيمت لجمع تبرعات لصالح مؤسسة مستشفيات باريس.
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