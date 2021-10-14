جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير بموقع "the sun" أنها ذلك ما هى إلا رسالة فيروسية كانت موجودة منذ 2019، ولكنها عادت من جديد.
وصمم المخادعون رسالة حتى يشعر الأفراد بالضغط، لإعادة توجيهها إلى 50 شخصا، للحفاظ على نشاط حسابك، لكن الحقيقة هى أنها مجرد احتيال لأجل تخويف الناس، حتى يقوموا بإعادة توجيه الرسالة والحفاظ على استمرار السلسلة.
ووفقا لـ News Meter، تنص الرسالة على ما يلى: "إذا لم تشارك هذه الرسالة، فسيصبح WhatsApp الخاص بك غير صالح".
ويثير المخادعون اعتقادا لمستخدمى واتساب بالهند بدفع 499 روبية هندية شهريا، إذا لم يفعلوا ما قيل لهم فى الرسالة، ولكن أشارت التقارير إلى أنها عملية احتيال، ولا يجب إعادة توجيهها لأى مستخدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر ورسوم.. خدع جديدة لمستخدمى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.