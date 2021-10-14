حظر ورسوم.. خدع جديدة لمستخدمى واتساب

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير بموقع "the sun" أنها ذلك ما هى إلا رسالة فيروسية كانت موجودة منذ 2019، ولكنها عادت من جديد.

وصمم المخادعون رسالة حتى يشعر الأفراد بالضغط، لإعادة توجيهها إلى 50 شخصا، للحفاظ على نشاط حسابك، لكن الحقيقة هى أنها مجرد احتيال لأجل تخويف الناس، حتى يقوموا بإعادة توجيه الرسالة والحفاظ على استمرار السلسلة.

ووفقا لـ News Meter، تنص الرسالة على ما يلى: "إذا لم تشارك هذه الرسالة، فسيصبح WhatsApp الخاص بك غير صالح".

ويثير المخادعون اعتقادا لمستخدمى واتساب بالهند بدفع 499 روبية هندية شهريا، إذا لم يفعلوا ما قيل لهم فى الرسالة، ولكن أشارت التقارير إلى أنها عملية احتيال، ولا يجب إعادة توجيهها لأى مستخدم.