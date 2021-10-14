بريطانيا تطلق 36 قمرا صناعيا من مطار فوستوتشنى الروسى

جدة - نرمين السيد - وحسب البث الحى لعملية إطلاق الصاروخ فإن كل الأقمار الصناعية التابعة لشركة وان ويب" البريطانية قد انفصلت بنجاح عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ثم ستنفصل دفعات من الأقمار الصناعية عن وحدة التسريع "فريجات" بقدر ما تصل المدار المعين لها.

ويجب أن يؤدى إطلاق الصاروخ الروسى الناجح إلى بلوغ عدد الأقمار الصناعية "وان ويب" فى مدار الأرض 358 قمرا صناعيا. وستستغرق عملية توزيع الأقمار الصناعية الـ 36 نحو 4 ساعات.

ويجب أن تتشكل نهائيا شبكة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية فى مدار الأرض نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

يذكر أن الصواريخ الروسية الحاملة لأقمار "وان ويب" البريطانية تطلق من مطارات "فوستوتشنى" و"بايكانور" الروسيين و"كورو" الفرنسى.