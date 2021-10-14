جدة - نرمين السيد - وحسب البث الحى لعملية إطلاق الصاروخ فإن كل الأقمار الصناعية التابعة لشركة وان ويب" البريطانية قد انفصلت بنجاح عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ثم ستنفصل دفعات من الأقمار الصناعية عن وحدة التسريع "فريجات" بقدر ما تصل المدار المعين لها.
ويجب أن يؤدى إطلاق الصاروخ الروسى الناجح إلى بلوغ عدد الأقمار الصناعية "وان ويب" فى مدار الأرض 358 قمرا صناعيا. وستستغرق عملية توزيع الأقمار الصناعية الـ 36 نحو 4 ساعات.
ويجب أن تتشكل نهائيا شبكة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية فى مدار الأرض نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.
يذكر أن الصواريخ الروسية الحاملة لأقمار "وان ويب" البريطانية تطلق من مطارات "فوستوتشنى" و"بايكانور" الروسيين و"كورو" الفرنسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تطلق 36 قمرا صناعيا من مطار فوستوتشنى الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.