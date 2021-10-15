أشهرها قمصانه.. بعض متعلقات نيلسون مانديلا للبيع فى مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وتطرح العائة قمصان مانديلا المزركشة التى اشتهر بارتدائها فى المناسبات الرسمية، ومن بينها ما ظهر به فى لقائه مع الملكة إليزابيث الثانية فى عامى 1998 و2003.

وقال أرلان إيتينجر، رئيس دار جيرنسيز للمزادات ومقرها نيويورك، والتى ستنظم المزاد عبر الإنترنت، إن قيمة هذه القمصان تكمن فى أنها كانت تجلب السعادة لـ مانديلا وتميزه عن غيره من الساسة.

وفى المزاد المقرر عقده فى 11 ديسمبر المقبل، سيتم عرض هدايا من الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، ورؤساء دول آخرين التى قدموها لـ مانديلا، فضلا عن نظارات وحقائب وسراويل الزعيم الراحل، وذلك لتمويل حديقة نيلسون مانديلا للحرية فى كونو بـ جنوب إفريقيا التى دُفن جثمانه فيها.