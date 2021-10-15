صور- نوكيا تعيد هاتف «6310» للصورة بعد 20 عاما

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جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة إقدامها على هذه الخطوة بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق هاتفها.
وعن مواصفات تطوير هاتفها "6310" ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نقلًا عن شركة نوكيا أن التصميم الجديد سيكون على نفس الشكل القديم، ولكن ببطارية ذات عمر أطول، لكى يلائم الاحتياجات الجديدة.
وتشمل عملية تطوير الهاتف الجديد احتواءه على راديو "إف إم" لاسلكى، وإضافة لعبة Snake الشهيرة إلى الطراز الجديد، كما أن القائمة فى الشاشة ستكون أكبر من أجل تسهيل القراءة.
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