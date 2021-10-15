صور- بستايلات مبهرة.. أديل تخضع لجلسة تصوير جديدة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى الوقت الذى تصدرت فيه أديل، الترند على موقع "تويتر" بالتزامن مع إعلان موعد طرح ألبومها الجديد.

وأطلقت أديل على الألبوم عنوان "30" فى إشارة إلى عمرها، ومن المقرر طرحه يوم 19 نوفمبر المقبل، ويشهد فى كلماته على مواقف من رحلة حياتها الخاصة.