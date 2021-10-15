الصين تطلق أول قمر صناعى لاستكشاف الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينة "شينخوا"، إن القمر الصناعى أطلق على متن صاروخ لونغ مارش دى2 ودخل مداره المخطط بنجاح.

ومن المتوقع أن يؤدى القمر الصناعى، الذى سيجرى أول استكشاف فضائى للتصوير الطيفى لطاقة ألفا الشمسية، إلى تحسين قدرة الصين على البحث فى مجال استكشاف الطاقة الشمسية.

وسيعمل القمر الصناعى فى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 517 كم، مع تلسكوب فضائى شمسى كحمولته علمية أساسية له، وسيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات فى الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات فى درجة حرارة الغلاف الجوى وسرعته.

ويتضمن تصميم القمر الصناعى فصل مقصورة المنصة وكابينة الحمولة، وبالتالى ضمان دقة التوجيه الفائقة واستقرار الحمولة.

كما كان على متن الصاروخ 10 أقمار صناعية صغيرة، بما فى ذلك قمر صناعى تجريبى لكشف كثافة الغلاف الجوى المدارى وقمر صناعى تجريبى تجارى لكوكبة الأرصاد الجوية.