صور- بعد إغلاق لمدة عام.. جزيرة بالى تفتح أبوابها للسياح 

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الأندونيسية، حسبما أفادت صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية اليوم الجمعة، إن المسافرين القادمين من 19 بلدا من بينها اليابان وفرنسا يسمح لهم بالدخول إلى الجزيرة، إذا أكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وأضافت الحكومة، أنه من المقرر أن يطالب كافة القادمين بالحجر الصحى لمدة 5 أيام، حتى ممن تلقوا جرعتين اللقاح.

وبحسب الصحيفة، فإن مطار دنباسار الدولى الذى يقع جنوب جزيرة بالى بدا خاليا تماما من البشر، ولازالت شاشات معلومات الطيران مغلقة، كما لاتزال مكاتب الاستقبال شاغرة.

يذكر أن أندونيسيا سجلت حوالى ألف إصابة جديدة يوميًا الأسبوع الماضى، وتم التأكد من 49 إصابة جديدة فى بالى الأربعاء الماضى.