صور- عمرها 100 مليون عام..  العثور على سمكة تمساح نادرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت "سكاى نيوز" نقلًا عن عدة تقارير إخبارية أن هذا الحيوان المائى، نادر جدًا ويسمى بـ"سمكة التمساح" أو "الأحفورة الحية"، وهو أمر لم يحصل من ذى قبل، وتتميز هذه السمكة بما يعرف بـ"الخطوم الطويلة".





ويصل وزن "سمكة التمساح" التى جرى اصطيادها إلى 17.9 كيلوجرامات، بينما يبلغ طولها 1.37 مترا.